В Уфе на дорогах пробки 8 баллов. Стоит почти весь центр

В Уфе на дорогах пробки 8 баллов. Стоит почти весь центр
В Уфе на дорогах пробки 8 баллов. Стоит почти весь центр
Вчера, 19:18ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Улицы Цюрупы, Революционная и Николая Дмитриева объединяет сейчас то, что они полностью «красные» и «бордовые». Пробки по Уфе 8 баллов.

Вечер понедельника в Уфе начинается согласно традициям. Так, в городе, по данным Яндекс. Карты, пробки 8 баллов. Все плохо на улицах Революционная, Цюрупы, Николая Дмитриева и Октябрьской Революции — они полностью «красные» и «бордовые».

Не обошли стороной и традиционные пробки на Айской и проспекте Октября, дороги окрашены «бордовым», однако на проспекте после улицы Галле все более-менее спокойно.

Также стоит часть переулка Воровского, проспекта Салавата Юлаева и Демского шоссе по направлению выезда из города. Однако на удивление движение по Бельском мосту не затруднено.

Напомним, что в Уфе закрыли одну из центральных улиц — улицу Пушкина. Причина стандартная — проведение ремонтных работ, но путь обещают открыть уже до начала следующего рабочего дня, а именно в 5 утра 31 августа.

Уфа уже пережила немало пробок на прошлой неделе из-за проведения WorldSkills, однако надеемся, что аудитория Mkset читает это сидя дома за чашкой чая, а не на дороге в пробках.

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