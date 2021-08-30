В Уфе из-за ремонта дороги на весь день перекроют участок улицы Пушкина

В Уфе из-за ремонта дороги на весь день перекроют участок улицы Пушкина
В Уфе из-за ремонта дороги на весь день перекроют участок улицы Пушкина
Вчера, 09:36ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Дорожные работы власти обещают закончить до начала рабочего дня 31 августа.

В администрации Уфы горожан и гостей столицы поставили в известность о временном закрытии движения на улице Пушкина. Ремонт дорожного покрытия будет проходить на участке улицы, ограниченном улицами Советской и Цюрупы, напротив Советской площади, на которой также проходят масштабные строительные работы.

По данным мэрии участок улицы в центре города станет вновь доступен для транспорта в 5 часов утра 31 августа.

Администрация Уфы принесла участникам извинения за доставленные неудобства и обратилась с просьбой обращать внимание на дорожные знаки и заранее продумывать маршруты передвижения.

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