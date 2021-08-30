В Уфе из-за ремонта дороги на весь день перекроют участок улицы Пушкина

В администрации Уфы горожан и гостей столицы поставили в известность о временном закрытии движения на улице Пушкина. Ремонт дорожного покрытия будет проходить на участке улицы, ограниченном улицами Советской и Цюрупы, напротив Советской площади, на которой также проходят масштабные строительные работы.