В Уфе из-за ремонта дороги на весь день перекроют участок улицы Пушкина

В администрации Уфы горожан и гостей столицы поставили в известность о временном закрытии движения на улице Пушкина. Ремонт дорожного покрытия будет проходить на участке улицы, ограниченном улицами Советской и Цюрупы, напротив Советской площади, на которой также проходят масштабные строительные работы.
По данным мэрии участок улицы в центре города станет вновь доступен для транспорта в 5 часов утра 31 августа.
Администрация Уфы принесла участникам извинения за доставленные неудобства и обратилась с просьбой обращать внимание на дорожные знаки и заранее продумывать маршруты передвижения.