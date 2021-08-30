Мэр Уфы назвал ни разу не ремонтированный парк Нефтехимиков чистым и аккуратным

Мэр Уфы назвал ни разу не ремонтированный парк Нефтехимиков чистым и аккуратным
Мэр Уфы назвал ни разу не ремонтированный парк Нефтехимиков чистым и аккуратным
Вчера, 10:04ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
При этом Сергей Греков признал, что в парке ничего не менялось с советских времен.

В воскресенье мэр Уфы Сергей Греков, который до выборов находится в отпуске, опубликовал у себя в социальных сетях пост о своем визите в черниковский парк Нефтехимиков.

По мнению мэра парк Нефтехимиков – очень зеленое место, также он отметил, что там чисто и аккуратно. Но признал Греков и тот факт, что территорию парка давно пора благоустраивать. Отдельно он подчеркнул то, что в парке ничего не менялось со времен СССР.

Греков рассказал о том, что пообщался в парке с горожанами и услышал их пожелания по парку. В их числе он назвал спортивную площадку, дорожки для бегунов и велосипедистов, а также хорошее освещение парка. К работам Греков пообещал приступить после проведения общественных слушаний по данному вопросу, ориентировочно в следующем 2022 году.

Парк Нефтехимиков будет принципиально другим! Вот увидите!Сергей Греков

Интересно отметить, что за день до этого тему уфимских парков поднимал и глава Башкирии Радий Хабиров. Он не только рассказал о планах, но и попросил у уфимцев принять участие в опросе и коллегиально решить, какой из парков Уфы больше других нуждается в восстановлении. Результаты опроса по ссылке еще не опубликованы, однако в комментариях под постом безоговорочно лидирует именно парк Нефтехимиков.

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