Глава Башкирии назвал ситуацию с ремонтом уфимских подъездов «безобразной»

На оперативном совещании в Правительстве РБ, глава республики жестко высказался о ситуации с ремонтами подъездов. Так, Райдий Хабиров лично посетил несколько домов и потребовал у и. о. министра ЖКХ Алана Марзаева взять объяснительную с и. о. гендиректора фонда каперемонта Павла Сафонова, который и был ответственен за проведения ремонтов.
— Это уже, наверное, 1001 китайское предупреждение. В один момент точку я поставлю. Будет искать работу, — пригрозил глава Башкирии.
Также, Хабиров проучил в случае, если ремонтные работы были приняты и оплачены, уволить всех лиц, которые принимали данные решения. Помимо этого, представитель контрольно-счетной палаты должен будет отправить своих специалистов по отремонтированным подъездам, так как сам Радий Фаритовчи не увидел в «пятиэтажном доме 300 тысяч рублей».
Досталось также и цвету подъезда, глава Башкирии выразил сомнения, что жители дома могли сами выбрать такой «отвратительный» цвет.