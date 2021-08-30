Глава Башкирии назвал ситуацию с ремонтом уфимских подъездов «безобразной»

На оперативном совещании в Правительстве РБ, глава республики жестко высказался о ситуации с ремонтами подъездов. Так, Райдий Хабиров лично посетил несколько домов и потребовал у и. о. министра ЖКХ Алана Марзаева взять объяснительную с и. о. гендиректора фонда каперемонта Павла Сафонова, который и был ответственен за проведения ремонтов.