Яндекс посчитал, как вырастут утренние пробки в Уфе в сентябре

Сервис «Яндекс.Пробки» дал прогноз развития пробок в Уфе с наступлением осени. Наиболее пристально аналитики изучили утренние проблемные часы.

Если с конца мая и до конца августа, в период отпусков и ученических каникул, транспортная напряженность в городе традиционно уменьшается, то с сентября ситуация на улицах башкирской столицы вновь накаляется.

По прогнозам специалистов сервиса «Яндекс.Пробки», с сентября балл пробок в Уфе повысится, как минимум, на единицу. По этому показателю Уфа находится на восьмом месте.