Яндекс посчитал, как вырастут утренние пробки в Уфе в сентябре
Вчера, 19:06ГородТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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По этому показателю столицы Башкирии оказалась на восьмом месте среди российских городов-миллионников.
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Сервис «Яндекс.Пробки» дал прогноз развития пробок в Уфе с наступлением осени. Наиболее пристально аналитики изучили утренние проблемные часы.
Если с конца мая и до конца августа, в период отпусков и ученических каникул, транспортная напряженность в городе традиционно уменьшается, то с сентября ситуация на улицах башкирской столицы вновь накаляется.
По прогнозам специалистов сервиса «Яндекс.Пробки», с сентября балл пробок в Уфе повысится, как минимум, на единицу. По этому показателю Уфа находится на восьмом месте.
Лидерами антирейтинга являются Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург и Москва.
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