В Уфе строительство продолжения улицы Мушникова оценили почти в 137 млн рублей

Сегодня, 30 августа, стало известно, что администрация Уфы назначила торги для определения подрядчика на ведение строительства продолжения улицы Мушникова в уфимском микрорайоне Инорс. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на портал госзакупок.

Из конкурсной информации следует, что речь идет о строительстве четрехполосной проезжей части, обрамленной велосипедной и пешеходной дорожками. Длина будущего участка дороги 396 метров, он проляжет между улицами Шолохова и Сельской Богородской.

В перечень работ также входит строительство искусственного сооружения на пересечении дороги с водосбросным каналом Уфимской ТЭЦ-2.

На данные работы городской бюджет готов выделить 136,98 млн рублей.