В Уфе строительство продолжения улицы Мушникова оценили почти в 137 млн рублей
Вчера, 12:56ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Торги состоятся через неделю.
Сегодня, 30 августа, стало известно, что администрация Уфы назначила торги для определения подрядчика на ведение строительства продолжения улицы Мушникова в уфимском микрорайоне Инорс. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на портал госзакупок.
Из конкурсной информации следует, что речь идет о строительстве четрехполосной проезжей части, обрамленной велосипедной и пешеходной дорожками. Длина будущего участка дороги 396 метров, он проляжет между улицами Шолохова и Сельской Богородской.
В перечень работ также входит строительство искусственного сооружения на пересечении дороги с водосбросным каналом Уфимской ТЭЦ-2.
На данные работы городской бюджет готов выделить 136,98 млн рублей.
Торги намечены на 6 сентября.
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