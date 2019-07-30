Кафе популярной сети «Суши WOK» в Уфе дважды закрывали из-за неприятных запахов
На работу кафе пожаловались жильцы по соседству.
Одно из кафе, принадлежащих сети «Суши WOK», оказалось в центре скандала в Уфе. Подробности сообщили в службе судебных приставов, которым довелось закрывать кафе данной сети в Октябрьском районе Уфы.
Известно, что сначала стали поступать жалобы от местных жителей, которых не устроили неприятные запахи, доносящиеся из кафе. Потом туда пришла проверка и нашла большое число нарушений – начиная с отсутствия раздельных контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов и заканчивая неполадками с вентиляцией, через которую неприятны запах попадал к жильцам дома.
В итоге суд вынес решение приостановить деятельность кафе на 30 суток. Владелец не согласился с такой постановкой вопроса и вместо того, чтобы устранить нарушения, переоформил договор аренды и в тот же день продолжил работу. На сей раз приставы опечатали торговое заведение с особо тщательностью.