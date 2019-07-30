Кафе популярной сети «Суши WOK» в Уфе дважды закрывали из-за неприятных запахов

Одно из кафе, принадлежащих сети «Суши WOK», оказалось в центре скандала в Уфе. Подробности сообщили в службе судебных приставов, которым довелось закрывать кафе данной сети в Октябрьском районе Уфы.

Известно, что сначала стали поступать жалобы от местных жителей, которых не устроили неприятные запахи, доносящиеся из кафе. Потом туда пришла проверка и нашла большое число нарушений – начиная с отсутствия раздельных контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов и заканчивая неполадками с вентиляцией, через которую неприятны запах попадал к жильцам дома.