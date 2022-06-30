Коммунальщики Уфы вернули серые заборы, снесенные после просьбы солиста «Пиццы»

Коммунальщики Уфы вернули серые заборы, снесенные после просьбы солиста «Пиццы»
Коммунальщики Уфы вернули серые заборы, снесенные после просьбы солиста «Пиццы»
Сегодня, 17:21ГородАзамат НуховФото: телеграм-канал Bashmedia
Заборы на улице Айской в Уфе убрали несколько дней назад, однако сегодня в сети появились фотографии, на которых сотрудники дорожных служб возвращают заборы на место

В сети появились фотографии, на которых сотрудники дорожных служб устанавливают демонтированные несколькими днями ранее заборы на улице Айской в Уфе.

Напомним, инициативу убрать заборы озвучил солист группы «PIZZA» и уроженец башкирской столицы Сергей Приказчиков. По мнению музыканта, из-за заборов на улице невозможно «ни пройти, ни проехать». И через несколько дней ограждение действительно демонтировали.

Как считают пользователи, поводом для возвращения ограждений на улицу послужил дорожный инцидент, в результате которого автомобиль наехал на пешеходов.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в городскую администрацию. Мы опубликуем его сразу после получения.

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