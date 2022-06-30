Коммунальщики Уфы вернули серые заборы, снесенные после просьбы солиста «Пиццы»

Заборы на улице Айской в Уфе убрали несколько дней назад, однако сегодня в сети появились фотографии, на которых сотрудники дорожных служб возвращают заборы на место

В сети появились фотографии, на которых сотрудники дорожных служб устанавливают демонтированные несколькими днями ранее заборы на улице Айской в Уфе. Напомним, инициативу убрать заборы озвучил солист группы «PIZZA» и уроженец башкирской столицы Сергей Приказчиков. По мнению музыканта, из-за заборов на улице невозможно «ни пройти, ни проехать». И через несколько дней ограждение действительно демонтировали. Как считают пользователи, поводом для возвращения ограждений на улицу послужил дорожный инцидент, в результате которого автомобиль наехал на пешеходов. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в городскую администрацию. Мы опубликуем его сразу после получения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter