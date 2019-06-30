В Уфе 4 и 6 июля перекроют сразу несколько улиц

В Уфе вчера, 29 июня, начались Всероссийские соревнования по велоспорту. В связи с этим в Уфе перекроют несколько улиц по маршруту движения спортсменов: парк Победы – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон»: