В Уфе 4 и 6 июля перекроют сразу несколько улиц
30 июня, 12:11ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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Из-за спортивных соревнований.
В Уфе вчера, 29 июня, начались Всероссийские соревнования по велоспорту. В связи с этим в Уфе перекроют несколько улиц по маршруту движения спортсменов: парк Победы – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон»:
29 июня – с 10 до 13 часов;
4 июля – с 10 до 15 часов;
6 июля – с 10 до 15 часов.
Автолюбителей попросили заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений.
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