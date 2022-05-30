Уфимская мэрия заплатит 1,2 млн рублей за новую концепцию исторического центра

Администрация столицы Башкирии объявила конкурс на проект по оформлению туристического центра города. Работы по подготовке проекта будут оплачены из городского бюджета.
Победителю предстоит определить уточненные границы исторического центра и проанализировать территорию. Также необходимо будет разработать карты существующих и будущих зон активности, схемы функционирования территории, ее транспортной, пешеходной и велосипедной доступности. Кроме того необходимо будет разработать навигационные и информационное оборудование для пешеходов.
Исполнитель контракта также будет обязан разработать эскиз-дизайн оформления туристического центра башкирской столицы: концепция дизайна вывесок на фасаде зданий, их подсветка, установка малых архитектурных форм, фотозон и прочего.
Торги пройдут 3 июня, а презентация проекта должен быть готова до 29 июня текущего года. Вместе с презентацией проекта, авторы концепции должны будут оценить примерную стоимость его реализации.
Всего за 2021 год, по данным Сбераналитики, Башкортостан посетило 3,5 млн туристов, что больше на 600 тысяч человек чем годом ранее. Наибольшее число туристов приезжающих в республику приходится на Уфу - более одного миллиона человек.
Власти Башкортостана многократно заявляли о необходимости увеличить туристический поток в республику. В 2022 году в республике ждут резкого всплеска интереса к региону.
В этом году наш внутренний туризм будет увеличиваться. Надо все резервы открыть и быть готовыми к приему большого потока, - говорил в начале марта Радий Хабиров, во время еженедельных совещаний с правительством, связывая рост турпотока с антироссийскими санкциями.
Для реализации поставленных задач вновь были объединены два госкомитета по предпринимательству и туризму. Их преобразовали в соответствующее министерство. Ведомство возглавил экс-мэр Сибая Рустем Афзалов.