Уфимская мэрия заплатит 1,2 млн рублей за новую концепцию исторического центра

В этом году наш внутренний туризм будет увеличиваться. Надо все резервы открыть и быть готовыми к приему большого потока, - говорил в начале марта Радий Хабиров, во время еженедельных совещаний с правительством, связывая рост турпотока с антироссийскими санкциями.