Птенцам сапсанов, вылупившимся на крыше уфимской высотки дали красивые имена
Краснокнижные птенцы появились на свет в начале мая.
Птенчиков пары сапсанов, облюбовавших технический выступ высотки банка Уралсиб в Уфе еще несколько лет назад, назвали звучными именами Победа, Батыр, Агидель и Май. Они вылупились 9,10, 11 и 12 мая.
Как сообщают орнитологи, все малыши себя чувствуют хорошо. Накануне их окольцевали. По данным специалистов, именно в это время эту процедуру провести легче всего – птенцы проще переносят стресс и их легче словить.
Специально пронумерованные разноцветные кольца закрепляются на каждой лапе. По кольцам ученые смогут узнавать возраст птиц, а также следить за миграцией.
В прошлом году окольцевание птенчиков состоялось лишь в середине июня. В этом году это событие произошло раньше, так как сами птенцы также вылупились раньше обычного срока. Как выяснилось, это связано с ранним приходом весны.