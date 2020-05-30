Птенцам сапсанов, вылупившимся на крыше уфимской высотки дали красивые имена

Птенчиков пары сапсанов, облюбовавших технический выступ высотки банка Уралсиб в Уфе еще несколько лет назад, назвали звучными именами Победа, Батыр, Агидель и Май. Они вылупились 9,10, 11 и 12 мая.

Как сообщают орнитологи, все малыши себя чувствуют хорошо. Накануне их окольцевали. По данным специалистов, именно в это время эту процедуру провести легче всего – птенцы проще переносят стресс и их легче словить.

Специально пронумерованные разноцветные кольца закрепляются на каждой лапе. По кольцам ученые смогут узнавать возраст птиц, а также следить за миграцией.