Уфимцев в День города пригласили на ретро-дискотеку в Парк Якутова

Вспомнить старые-добрые времена, порадовать старших родственников или самому погрузиться в ностальгические воспоминания можно будет 12 июня в парке им. Якутова. Посетители окунутся во времена советского прошлого, услышат знакомые всем мелодии того времени. Вечером все желающие смогут потанцевать на ретро-дискотеке, сообщается на сайте городской администрации.