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В Уфе проверят крыши, рекламные щиты и деревья из-за урагана в Москве
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе проверят крыши, рекламные щиты и деревья из-за урагана в Москве
Сегодня, 09:15Город
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