В Уфе проверят крыши, рекламные щиты и деревья из-за урагана в Москве

Такое поручение дал глава администрации города Ирек Ялалов.

Утреннюю оперативку в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня начал с сообщения о прошедшем урагане в Москве. Он выразил соболезнование жителям столицы, отметив, что в Уфе также случались такие погодные явления, тем не менее последствия были не настолько трагические.

В Москве, по предварительным данным, ветер свалил несколько тысяч деревьев, рекламных щитов, гаражей и крыш. Погибли 11 человек, более 100 получили травмы. Все это, по мнению Ялалова, должно стать "уроком для служб жизнеобеспечения Уфы". В связи с этим он поручил своим подчиненным проверить состояние всех рекламных щитов, непрочных крыш, высокоопорных конструкций, а также зеленых насаждений.

- Жажда наживы не должна затмевать вопросы безопасности, - подчеркнул Ялалов, говоря о постройках с непрочными крышами, которые возводят местные предприниматели. - Нужно провести тотальную инвентаризацию рекламных конструкций и торговых павильонов.

Относительно зеленых насаждений Ялалов подчеркнул, что вырубать отжившие свой срок деревья необходимо, так как они представляют опасность для горожан.

- Необходимо методично объяснять людям, зачем это делается, - отметил глава администрации. - И вы знаете, какой у нас подход - убираем одно (дерево - прим.ред.), высаживаем - минимум два.

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