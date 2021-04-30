В Уфе временно ограничат движение транспорта в нескольких районах города

1 мая в Демском районе Уфы в связи с проведение ярмарки выходного дня ограничат движение на участке улица Правды - от улицы Таллинской до улицы Ухтомского. Дорога будет закрыта с 07:00 до 16:00.
5, 7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне перекроют некоторые участки дороги.
Так, 5 мая с 18:00 до 21:30 ограничат движение по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской; Северному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Новогородной; улице Новогородная от Южного до Северного проезда.
7 мая закроют движение транспорта по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской; Северному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Новогородной; улице Новогородная от Южного до Северного проезда.
9 мая, в день проведения парада, с 08:00 до 12:00 ограничения будут действовать по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской; Северному проезду от проспекта Октября до улицы Российской; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Комсомольской; улице Новогорной от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда. Кроме того, с 07:00 до 11:00 закроют движение транспорта на парковке перед парком Победы на улице Комарова.
В эти дни изменится маршрут общественного транспорта.