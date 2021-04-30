В Уфе временно ограничат движение транспорта в нескольких районах города

9 мая, в день проведения парада, с 08:00 до 12:00 ограничения будут действовать по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской; Северному проезду от проспекта Октября до улицы Российской; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Комсомольской; улице Новогорной от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда. Кроме того, с 07:00 до 11:00 закроют движение транспорта на парковке перед парком Победы на улице Комарова.