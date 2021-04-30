В Уфе временно ограничат движение транспорта в нескольких районах города

В Уфе временно ограничат движение транспорта в нескольких районах города
В Уфе временно ограничат движение транспорта в нескольких районах города
30 апреля, 17:37ГородАнна КононоваФото: pixabay.com
Администрация Уфы сообщила о временном закрытии дорог для транспорта в нескольких районах города.

1 мая в Демском районе Уфы в связи с проведение ярмарки выходного дня ограничат движение на участке улица Правды - от улицы Таллинской до улицы Ухтомского. Дорога будет закрыта с 07:00 до 16:00.

Фото:Администрация Уфы

5, 7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне перекроют некоторые участки дороги.

Так, 5 мая с 18:00 до 21:30 ограничат движение по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской; Северному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Новогородной; улице Новогородная от Южного до Северного проезда.

Фото:Администрация Уфы

7 мая закроют движение транспорта по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской; Северному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Новогородной; улице Новогородная от Южного до Северного проезда.

Фото:Администрация Уфы

9 мая, в день проведения парада, с 08:00 до 12:00 ограничения будут действовать по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской; Северному проезду от проспекта Октября до улицы Российской; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Комсомольской; улице Новогорной от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда. Кроме того, с 07:00 до 11:00 закроют движение транспорта на парковке перед парком Победы на улице Комарова.

Фото:Администрация Уфы

В эти дни изменится маршрут общественного транспорта.

БашкирияУфа
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