В Уфе прокуратура выявила виновных в падении маленького ребенка в канализационный люк

В Уфе прокуратура выявила виновных в падении маленького ребенка в канализационный люк
В Уфе прокуратура выявила виновных в падении маленького ребенка в канализационный люк
30 апреля, 16:41ГородАнна КононоваФото: Скриншот с видео
Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку по инциденту с падением ребенка по время прогулки с мамой в Кузнецовском затоне. Ведомство внесло представление в адрес руководства организации, по чьей вине это произошло.

29 апреля около 16:00 женщина возвращалась домой со своей трехлетней дочерью. Ребенок на тротуаре наступил на незакрепленный канализационный люк, который перевернулся, а девочка провалилась. Прохожие и мать помогли ей выбраться. К счастью, девочка не получила телесных повреждений.

Прокуратура выяснила, что колодец стоит на балансе НО «Фонд развития жилищного строительства РБ». В адрес руководства организации внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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