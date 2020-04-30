В Уфе перепрофилируют под КОВИД-госпиталь больницу «скорой помощи»
30 апреля, 15:38ГородМинзаля АскароваФото: Яндекс.Карты
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Как сообщили Минздраве, тем не менее, больница продолжит принимать больных и с обычными заболеваниями.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Уфимскую городскую больницу № 22, больше известную как «больница скорой помощи», перепрофилируют под госпиталь для больных коронавирусом. Об этом стало известно на сегодняшнем брифинге в Минздраве Башкирии.
Как пояснила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова, больница продолжит оказывать тот же перечень медицинских услуг, которые оказывались и ранее.
— Пациенты перемаршрутизируются из Уфы: увеличиться мощность экстренной медпомощи в 21 и 13 больницах. Мы перенаправляем потоки пациентов. БСМП будет работать и на детское и на взрослое население. Это единственная смешанная больница, — отметила она.
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