В Уфе перепрофилируют под КОВИД-госпиталь больницу «скорой помощи»

Уфимскую городскую больницу № 22, больше известную как «больница скорой помощи», перепрофилируют под госпиталь для больных коронавирусом. Об этом стало известно на сегодняшнем брифинге в Минздраве Башкирии.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова, больница продолжит оказывать тот же перечень медицинских услуг, которые оказывались и ранее.