В Уфе ограничат движение по одной из улиц возле нового микрорайона

С 1 мая вводится ограничение движения по улице Энтузиастов. Об этом сообщается на сайте администрации Уфы.

По уточненным данным, будут временно перекрыты три полосы движения по данной улице возле пересечения с улицей Рудольфа Нуреева. В течение 17 дней дорожные службы обещают провести в этом месте монтаж ливневой канализации.