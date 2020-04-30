В Уфе ограничат движение по одной из улиц возле нового микрорайона
30 апреля, 11:23ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Мэрия просит автовладельцев заранее планировать маршрут.
С 1 мая вводится ограничение движения по улице Энтузиастов. Об этом сообщается на сайте администрации Уфы.
По уточненным данным, будут временно перекрыты три полосы движения по данной улице возле пересечения с улицей Рудольфа Нуреева. В течение 17 дней дорожные службы обещают провести в этом месте монтаж ливневой канализации.
Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут
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