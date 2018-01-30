Ялалов заявил, что многие НКО сидят в муниципальных зданиях "на халяву"

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил проверить, как используются муниципальные помещения в городе. Его в частности возмущает то, что большое количество площадей отданы различным НКО в безвозмездное пользование.

- Огромное количество организаций сидят на наших площадях "на халяву", другого слова я не подберу, - заявил сегодня Ирек Ялалов на утренней оперативке в мэрии.

В Уфе сегодня со 135 НКО заключено 184 договора безвозмездного пользования. Многие помещения, по словам Ялалова, при этом сдают в субаренду. Этим не грешат, например, инвалидные организации.

- Мы абсолютно не против, чтобы наши НКО развивались, - заявил Ялалов. - Но мы знаем, что в большинстве этих организаций используется субаренда. Приходишь в учреждение, а там сидят непонятные "рога и копыта"! И как только говоришь об этом, поднимается дикий вой!

Ирек Ялалов подчеркнул, что вынужден об этом говорить, так как отвечает за наполнение городского бюджета. И дал подчиненным месяц на то, чтобы подготовить "обширный" доклад по использованию муниципальной недвижимости.