Яндекс: пробки в Уфе достигли максимальных 10 баллов

Яндекс: пробки в Уфе достигли максимальных 10 баллов

Вчера, 18:33ГородАнна КононоваPhoto: Яндекс
В преддверии Нового года столица Башкирии буквально стоит. По данным карт, пробки в городе оцениваются в 10 баллов. Яндекс опубликовал особенно проблемные места на карте Уфы.

Сильная нагрузка пришлась на центральные улицы города, где водителям придется простоять в пробке от кольца ТЦ «Центральный рынок» до пересечения улиц 50-летия Октября и бульвара Хадии Давлетшиной. Пробка наблюдается на улице Айской в сторону 50-летия Октября, также «стоит» улица Революционная.

Усложнено движение и по улице Цюрупы до перекрестка с улицей Заки Валиди. В Уфе загружены улицы Пархоменко, Кировградская, имени Города Галле, Бабушкина и Рехарда Зорге, а также участок улиц Лесотехникума-Комсомольской.

Сложно будет выехать с Уфимского шоссе на Трамвайную и в обратном направлении. Нагрузка наблюдается на пересечении улиц Интернациональной и Сельской Богородской.

Отметим, что Уфа ежегодно загружена потоком машин в преддверии Нового года. Сегодня яндекс зарегистрировал максимальный уровень пробок в 10 баллов.

Напомним, в 2024 году в Уфе собираются построить канатные дороги, чтобы решить проблемы с пробками. Mkset рассмотрел опыт других городов, а также пообщался с экспертами об эффективности данного вида транспорта.

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