Яндекс: пробки в Уфе достигли максимальных 10 баллов

В преддверии Нового года столица Башкирии буквально стоит. По данным карт, пробки в городе оцениваются в 10 баллов. Яндекс опубликовал особенно проблемные места на карте Уфы.

Сильная нагрузка пришлась на центральные улицы города, где водителям придется простоять в пробке от кольца ТЦ «Центральный рынок» до пересечения улиц 50-летия Октября и бульвара Хадии Давлетшиной. Пробка наблюдается на улице Айской в сторону 50-летия Октября, также «стоит» улица Революционная. Усложнено движение и по улице Цюрупы до перекрестка с улицей Заки Валиди. В Уфе загружены улицы Пархоменко, Кировградская, имени Города Галле, Бабушкина и Рехарда Зорге, а также участок улиц Лесотехникума-Комсомольской. Сложно будет выехать с Уфимского шоссе на Трамвайную и в обратном направлении. Нагрузка наблюдается на пересечении улиц Интернациональной и Сельской Богородской. Отметим, что Уфа ежегодно загружена потоком машин в преддверии Нового года. Сегодня яндекс зарегистрировал максимальный уровень пробок в 10 баллов. Напомним, в 2024 году в Уфе собираются построить канатные дороги, чтобы решить проблемы с пробками. Mkset рассмотрел опыт других городов, а также пообщался с экспертами об эффективности данного вида транспорта.

