В Уфе коммунальщики отчитались о борьбе с гололедом

По словам коммунальщиков, они в состоянии противостоять природной стихии.

Сегодня, 29 декабря, по прогнозу синоптиков, температура воздуха начнет стремительно понижаться до минусовых значений. Однако, как сообщается на сайте уфимской мэрии, коммунальные и жилищные службы города готовы к изменениям погодных условий.

- Усилена работа по расчистке и посыпке песком тротуаров, площадок остановочных пунктов, пешеходных переходов, лестничных маршей, - говорится в пресс-релизе администрации города.

Во всех учреждениях по благоустройству районов города приготовлен необходимый запас песчаной смеси и противогололедных материалов, заправлены песком и работают на линии машины – пескоразбрасыватели, особенно это касается обработки мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей. Прилагаются усилия для отвода воды с проезжих частей в ливневую канализацию, для чего от снега расчищаются решетки ливневых коллекторов и комплексной уборки снега во дворах.