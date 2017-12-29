В Уфе 30 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки пройдут в трех районах города.

30 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе администрации города. Свежие продукты можно будет купить с 10:00 до 16:00 на следующих площадках:

- в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова,

- в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского,