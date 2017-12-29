Почетных граждан Уфы полностью освободили от платы всех ЖКУ

Горсовет Уфы сегодня внес изменения в положение о почетных гражданах города. Их полностью освободили от всех услуг ЖКУ.

В число жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых почетным гражданам из бюджета города, ранее не входила плата за содержание дома и капремонт. Поправками, принятыми сегодня, эти пробелы ликвидированы: теперь город будет платить за почетных граждан по всем пунктам.