Почетных граждан Уфы полностью освободили от платы всех ЖКУ

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Горсовет Уфы сегодня внес изменения в положение о почетных гражданах города. Их полностью освободили от всех услуг ЖКУ.
В число жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых почетным гражданам из бюджета города, ранее не входила плата за содержание дома и капремонт. Поправками, принятыми сегодня, эти пробелы ликвидированы: теперь город будет платить за почетных граждан по всем пунктам.
Напомним, что в список почетных граждан Уфы входят многократная паралимпийская чемпионка мира, ныне депутат Госдумы РФ Рима Баталова, первый президент РБ Муртаза Рахимов, народная артистка РБ, актриса Гюлли Мубарякова, маэстро Владимир Спиваков и другие.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей