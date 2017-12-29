Горсовет Уфы решил повысить зарплату чиновникам и техперсоналу Уфы
Сегодня, 13:38ГородНаталья Кузнецова
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Депутаты горсовета Уфы сегодня приняли постановление об увеличении окладов муниципальных служащих мэрии, а также техперсонала.
Оклады работников мэрии проиндексированы на 4%, решение об этом принято в соответствии с указом главы Башкирии. Повышение зарплаты коснулось в основном рядовых специалистов: экономистов, бухгалтеров, секретарей, водителей. уборщиков и пр.
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