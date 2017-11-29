«Зеленого пояса» в Уфе не будет

Его создание оказалось невозможным из-за отсутствия перспектив развития трех сельских поселений.

29 ноября на заседании комитета Госсобрания республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию было решен вопрос о создании зеленого пояса на территории Уфимского района около Нижегородки, Таптыково, Зубово и санатория Юматово, сообщили в пресс-службе Курултая республики.

Участники заседания пришли к мнению, что сейчас нет мотивировки создания лесопаркового пояса именно в этих границах. Также в заключениях правительства идет речь о том, что согласно планам Жуковского и Таптыковского сельсоветов в обозначенных границах планируют разместить инфраструктурные объекты – очистные сооружения и водозабор. В том числе в указанных границах расположена железная дорога. Таки образом, создание «зеленого пояса» приведет к невозможности перспективного развития территорий Жуковского, Таптыковского и Зубовского сельских поселений.