В Уфе появилась улица имени генерала Рыленко

С такой инициативой в Горсовет обратилось региональное МВД.

В Кировском районе Уфы появилась улица «имени Генерала Рыленко». С соответствующей инициативой в Горсовет Уфы обратилось региональное МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

- В настоящее время эта улица еще только прокладывается, она соединит участки между улицами Пугачева и Софьи Перовской. Ее протяженность чуть более одного километра, ширина - 60 метров, - отметили в МВД.

В 2017 году Владимиру Даниловичу могло бы исполниться 90 лет. Генерал Рыленко внес значительный вклад в развитие правоохранительной системы республики, в борьбу с преступностью и охрану общественного порядка. При его непосредственном участии впервые в стране внедрена в практику система непрерывного профилактического воздействия на правонарушителей, которую одобрило МВД СССР и рекомендовало для применения во всех регионах, созданы специализированные дежурные части, разработана и внедрена система оперативно-зонального контроля, которая действует и поныне. По инициативе Владимира Рыленко в 1970 году в Уфе открыта средняя специальная школа МВД СССР, преобразованная впоследствии в Уфимский юридический институт. Более 55 лет назад, при его непосредственном участии, одним из первых в стране, в МВД республики зародилось ветеранское движение, был создан музей истории органов внутренних дел республики, развивалась материальная база органов и подразделений внутренних дел.