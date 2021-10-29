В Уфе на несколько дней изменится схема движения по Бельскому мосту

В Уфе на несколько дней изменится схема движения по Бельскому мосту
В Уфе на несколько дней изменится схема движения по Бельскому мосту
Вчера, 08:14ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Движение изменится на мосту 1991 года постройки с 29 октября по 1 ноября. Причина — демонтаж реверсивных светофоров, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Известно, что движение на Бельском мосту 1991 года постройки будет изменено в период с полуночи 29 октября до 15:00 1 ноября. Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения связаны со строительными работами, в частности, будет проводить демонтаж реверсивных светофоров на мосту для последующей установки правобережных подходов к новому мосту-вставке.

Так, выезд из города будет осуществляться по двум полосам движения арочного моста и по двум полосам движения моста 1991 года постройки. Между тем, въезд в Уфу — по четырем полосам моста 1991 года постройки. Для удобства прилагаем схему движения.

Фото:ufacity.info

Отмечается, что встречные потоки движения будут разделены бетонными блоками.

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