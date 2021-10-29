В Уфе на несколько дней изменится схема движения по Бельскому мосту

Известно, что движение на Бельском мосту 1991 года постройки будет изменено в период с полуночи 29 октября до 15:00 1 ноября. Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения связаны со строительными работами, в частности, будет проводить демонтаж реверсивных светофоров на мосту для последующей установки правобережных подходов к новому мосту-вставке.