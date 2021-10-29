В «БашРТС» предупредили жителей многоквартирного дома о тройном скачке цен за тепло

Ресурсоснабжающая компания заявила, что жители дома не соблюдают правила сохранения тепла в доме, потому стоимость отопления может увеличиться в 2-3 раза, сообщила местная жительница.

Ресурсоснабжающая компания пригрозила жителям многоквартирного дома № 14/1 по улице Адмирала Макарова ростом цен за отопление в 2-3 раза. В частности, «БашРТС» сообщило об этом в письме, которое прикрепило к двери дома. Между тем, в пресс-службе «БашРТС» информацию о том, что цены на отопление в указанном доме будут повышаться - опровергли, сообщает «Ufacitynews». — Якобы все дело — в больших теплопотерях из-за незакрываемых тамбурных дверей, открытых окон и форточек. При этом тепловики подчеркнули, что со своей стороны делают все для сохранения тепла, но жильцы не соблюдают элементарных правил, — возмущается женщина. Действительно, в самом уведомлении компания заявила, что в результате проверки дома был сделан вывод, что жители дома не соблюдают правила сохранения тепла в доме. — В вашем доме делается все, чтобы тепло уходило на улицу. Подъездные двери, двери между тамбурами не закрываются, окна и форточки на всех этажах открыты, — гласит сообщение от «БашРТС». Фото: ufacitynews.ru Важно отметить, что в указанном доме отсутствует магнитный замок на двери, и в зимние морозы, по словам жительницы дома, в подъезде из-за распахнутых дверей лопаются батареи. Однако «скидываться» на домофон и магнитную дверь согласны не многие. В частности, житель одной из квартир этого дома в социальных сетях заявил, что не видит смысла отдавать деньги на домофон, ведь квартиру он снимает и в любой момент его могут попросить съехать. Потому он посоветовал «БашРТС» работать лучше и «не валить все на людей». Так, в социальных сетях многие поддержали мнение о том, чтобы компания лучше работала. — Вчера повысили детский сад, сегодня это, завтра другое. Что совсем уже попутали? Сколько можно над людьми издеваться? — возмущается пользовательница соцсетей Айгуль. Но были и те, кто назвал решение повысить плату за отопление в доме вполне логичным — раз жителям дома трудно «закрывать за собой форточки и двери между тамбурами». И посоветовали скинуться на домофон, ведь «за тепло платить будет дороже». Напомним, что негативное отношение к ресурсоснабжающей компании «БашРТС» у уфимцев уже давно. Так, например, один из лидеров движения «СтопБашРТС» предложил до января следующего года не платить за отопление, так мужчина полагает, что будут снижены финансовые показатели «БашРТС», а руководители компании «могут лишиться своих теплых мест». Однако спровоцировало такую реакцию высказывание представительницы компании Ирины Поповой, которая попыталась объяснить, как жителям избежать долгов за отопление в Башкирии и между слов намекнула пенсионерам переехать в квартиры поменьше. Помимо этого, среди предложенных вариантов было и оформление рассрочки на отопление. После чего «БашРТС» попытались оправдать Попову тем, что заявили об искажении журналистами смысла сказанного, так как их сотрудница не имела в виду никаких оскорбительных для населения предложений.

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