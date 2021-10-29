Уфимка пригрозила обращением в Генпрокуратуру РФ из-за повышения цен в детских садах

На сайте электронной приемной появилось обращение, направленное в Минобр Башкирии от некой Баклановой О.Г, в котором женщина пригрозила ведомству обращением в Генеральную прокуратуру РФ из-за повышения родительской оплаты в детских садах Уфы.
В частности, женщину возмутило, что цены повышают именно в период пандемии, когда в республике тяжелое финансовое положение.
- На каком основании, в период пандемии повышается оплата за детское питание в детских садах? С учётом тяжёлого финансового положения в регионе, считаю данный факт неприемлемым. Более того, с данным вопросом будем обращаться в Генеральную прокуратуру РФ, - пишет Бакланова.
Напомним, что о повышении родительской оплаты в детских садах стало известно на этой неделе. Так, с 1 ноября один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении будет стоить 151 рубль, а 21 день — 3 171 рубль.
Между тем, в администрации Уфы повышение цен мотивировали тем, что с 2017 года, когда плата повышалась последний раз, произошел рост цен на основные продукты питания. Так, на разницу в стоимости планируется добавить в детское меню: компот, кисель, соки, а также фрукты, которые будут подаваться к столу как минимум два раза в неделю.