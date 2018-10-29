Жителей Уфы приглашают на первую городскую «Рыбную ярмарку»

Рыбная ярмарка состоится 10 ноября напротив ТГК «Меркурий» на аллее по ул.Кольцевая, ограниченной улицей Рыбакова и Шкаловским переулком (бывший «Колхозный рынок»). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

На прилавках предприятий общественного питания уфимцы найдут готовую продукцию, приготовленную из рыбы и морепродуктов. Республиканские производители предложат свежую рыбную продукцию.

Организаторы так же обещают угостить гостей ярмарки ухой и научить правильно разделывать рыбу. Время проведения ярмарки – с 10.00 часов до 16.00 часов.