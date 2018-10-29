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В Уфе для будущих курсантов УЮИ МВД открыли двери
Сюжеты:
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В Уфе для будущих курсантов УЮИ МВД открыли двери

Сегодня, 15:34ГородРустэм БашкирцевФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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