В Уфе ограничат движение троллейбусов по улице Кольцевой

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Причина такой меры - укладка асфальта.
Сегодня, 29 сентября, на пересечении ул. Кольцевая и ул. Ульяновых движение будет закрыто. Данное ограничение движения будет действовать с 10.00 часов до 05.00 часов 30 сентября 2018 года. Причиной таких мер стала укладка верхнего слой асфальта.
Полностью останавливается движение маршрутов троллейбусов №10 и 15, а троллейбусы по маршрутам №№ 9 и 13 изменят конечную точку на «Северный автовокзал».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей