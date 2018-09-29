В Уфе ограничат движение троллейбусов по улице Кольцевой

Сегодня, 29 сентября, на пересечении ул. Кольцевая и ул. Ульяновых движение будет закрыто. Данное ограничение движения будет действовать с 10.00 часов до 05.00 часов 30 сентября 2018 года. Причиной таких мер стала укладка верхнего слой асфальта.