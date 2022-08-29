МВД Башкирии начали проверку по факту отравления собак в Инорсе

МВД Башкирии начали проверку по факту отравления собак в Инорсе
МВД Башкирии начали проверку по факту отравления собак в Инорсе
Вчера, 17:01ГородАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О проведении мероприятий сообщает пресс-служба МВД по РБ

Сотрудники МВД республики проводят проверку в связи с массовым отравлением собак в микрорайоне Инорс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в ведомстве отреагировали на публикацию в сети, где пользователи сообщили о гибели собак в результате отравления неизвестным веществом. По одной из версий, собаки могли отравиться препаратом для лечения туберкулеза.

В настоящий момент проводится проверка по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, о массовой гибели собак ранее сообщила в соцсетях уфимка, проживающая на территории района. Питомец девушки — метис лайки во время прогулки, предположительно, проглотил либо вдохнул ядовитое вещество. Спустя несколько часов животное погибло в агонии.

Mkset поговорил с хозяйкой собаки. Так, по словам Ксении Всеволжской, ей удалось выяснить, что как минимум шесть животных за последнее время скончались от отравления со схожими симптомами.

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