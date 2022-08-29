График отключения воды в Уфе в сентябре 2022 года: полный список адресов домов

График отключения воды в Уфе в сентябре 2022 года: полный список адресов домов
График отключения воды в Уфе в сентябре 2022 года: полный список адресов домов
Вчера, 11:27ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уфимцев вновь ждет плановое отключение холодного и горячего водоснабжения с конца августа по начало сентября. Публикуем полный график с адресами.

Калининский район

Так, первые отключения водоснабжения начнутся уже сегодня, 29 августа, в 100:00 и продлятся ровно до полуночи. Как поясняет МУП «Уфаводоканал», связано это с отглушением участка водопровода.

улица Мушникова: 7/3, 9/5, 13/6, 13/7, 13/8.

Орджоникидзевский район

Холодная вода будет отключена в период с 11:00 до 20:00 30 августа по следующим адресам:

  • улица Комсомольская: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77.
  • улица Молодежная 7, 9.

Известно, что связано это с заменой аварийного участка водопровода.

Октябрьский район

Далее, с 10:30 до 20:30 30 августа холодное водоснабжение по причине замены запорной арматуры будет отключено по адресам:

  • проспект Октября: 142/5, 144/3.

31 августа с 10:30 до 18:30 из-за замен пожарного гидранта будет отключена холодная вода у жителей следующих домов:

  • улица Российская 72, 72/2, 72/1

Кировский, Ленинский, Советский районы

С 11:00 30 августа до 10:00 31 августа холодное и горячее водоснабжение по причине замены запорной арматуры и участка водопровода будет отключено по следующим адресам:

  • улица Ленина: 66, 70, 72
  • улица Достоевского: 67, 73, 83
  • улица Революционная: 34
  • улица Цюрупы: 83, 83/1, 83/2, 85, 91, 91/93, 93, 93а, 93б, 100, 102
  • улица Кирова: 31

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