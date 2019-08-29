В Уфе вновь начнутся массовые проверки водителей
Вчера, 23:52ГородТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Профилактическая операция проводится регулярно по пятницам, но в канун учебного года инспекторам ГИБДД рекомендовали быть внимательнее.
Завтра, 30 августа, на улицах столицы Башкирии силами сотрудников дорожно-патрульной службы будут проведены массовые проверки водителей автомобильного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды столичного отдела ГИБДД УВД.
Напомним, что подобные проверки проводятся практически каждую пятницу. Но на сей раз инспекторам ДПС в канун нового учебного года рекомендовано более пристально следить за ситуацией на дорогах и пресекать нарушения правил дорожного движения.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей