В Уфе вновь начнутся массовые проверки водителей

Завтра, 30 августа, на улицах столицы Башкирии силами сотрудников дорожно-патрульной службы будут проведены массовые проверки водителей автомобильного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды столичного отдела ГИБДД УВД.

Напомним, что подобные проверки проводятся практически каждую пятницу. Но на сей раз инспекторам ДПС в канун нового учебного года рекомендовано более пристально следить за ситуацией на дорогах и пресекать нарушения правил дорожного движения.