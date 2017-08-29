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В Уфе начали ремонтировать парк «Кашкадан»
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Уфе начали ремонтировать парк «Кашкадан»

29 августа 2017, 09:24ГородДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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