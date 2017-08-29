В Уфе начали ремонтировать парк «Кашкадан»

Как сообщает мэрия, в проекте перенос существующей зоны аттракционов с открытым детским игровым городком, а также переустройство сцены в амфитеатр. Вдоль озера сделают видовые точки с платформами у воды, посадят деревья, а также облагородят прилегающей территории.

Отмечено, что работы по благоустройству территории парка «Кашкадан» рассчитаны на три этапа: первый – в 2017 г., второй этап – в 2018 г. и третий этап – в 2018-2022 годах. В целом на реконструкцию парка власти Уфы планируют выделить около 73 млн рублей.