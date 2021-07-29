В Уфе без лицензии добывали песчано-гравийную смесь на территории структуры Ростеха

Общественные инспекторы Росприроднадзора вместе с журналистами телеканала UTV обнаружили карьер, рядом с которым складировалась песчано-гравийная смесь в больших объемах, об этом «Эху Москвы в Уфе» сообщил председатель регионального отделения организации Сергей Бурлаков.
– Это распространенное такое у нас правонарушение в республике. Мы уже выявили таких случаев несанкционированной добычи порядка 4-х. Вчера я направил обращение в МВД. Копию направил в Росприроднадзор и Минэкологии. Длительное время в районе Мелькомбината происходила добыча песчано-гравийной смеси без лицензионного соглашения. Это можно сформулировать как хищение государственного имущества и незаконное предпринимательство, – приводит слова Бурлакова «Эху Москвы в Уфе».
Сообщается, что Всероссийское общество охраны природы требует возбудить уголовное дело по статьям о незаконных предпринимательстве и рубке лесных насаждений, хищении и нарушении правил охраны и использовании недр. По мнению Бурлакова виновные должны рекультивировать участок, размеры которого, по его словам, достигают 100 тыс. кв. метров. Экозащитники подчеркивают, если этого не сделают виновные, стоимость рекультивации придется оплачивать бюджету Кировского района Уфы и налогоплательщиков.