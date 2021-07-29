В Уфе «арестованный» ЦУМ можно купить более чем за 280 миллионов рублей

В Уфе «арестованный» ЦУМ можно купить более чем за 280 миллионов рублей
В Уфе «арестованный» ЦУМ можно купить более чем за 280 миллионов рублей
29 июля, 09:11ГородИрина ДеревянчукФото: УФССП по РБ Instagram
Центральный универмаг выставлен на электронные торги среди другого арестованного приставами имущества.

На сайте УФССП РФ по республике Башкортостан появилась информация о том, что на электронные торги выставлено арестованное приставами имущество должников. Общая начальная стоимость выставленной недвижимости – 522 млн 513 тысяч рублей.

Среди лотов – имущество должника-организации ОАО «Центральный универмаг» – нежилое помещение в центре Уфы. Выложить за него придется 285 миллионов 627 тысяч 200 рублей.

Этим и не только имуществом должников можно будет разжиться уже в августе, и это не только недвижимость, но и автомобили. Торги будут проводиться торги в форме электронного аукциона. – 4 августа и 16 августа 2021 года в 07:00 часов по московскому времени состоятся аукционы по продаже имущества должников. С молотка уйдут 71 лот в виде квартир, комнат, нежилых помещений, земельных участков, зданий и автомобилей, – сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

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