В Уфе наложен запрет на купание сразу в трех водоемах

Сегодня, 29 июля, стало известно, что Управление гражданской защиты Уфы считает необходимым ввести запрет на купание в трех водоемах в районе башкирской столицы.

- В пробах воды было обнаружено превышение содержания вредных для человека веществ, - сообщили в Управлении гражданской защиты. – Пробы не соответствуют требованиям СанПиН. По этой причине купание в этих местах представляет опасность для здоровья людей.