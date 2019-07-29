В Уфе наложен запрет на купание сразу в трех водоемах
Вчера, 12:56ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Вода из них не прошла проверку на безопасность в лабораториях.
Сегодня, 29 июля, стало известно, что Управление гражданской защиты Уфы считает необходимым ввести запрет на купание в трех водоемах в районе башкирской столицы.
- В пробах воды было обнаружено превышение содержания вредных для человека веществ, - сообщили в Управлении гражданской защиты. – Пробы не соответствуют требованиям СанПиН. По этой причине купание в этих местах представляет опасность для здоровья людей.
Если быть точнее. То речь идет об озере Глубоком в Демском районе, озере Максимовском в Калининском районе и реке Белой в районе Затонского моста в Ленинском районе.
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