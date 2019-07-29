В микрорайоне Инорс в Уфе появится новый торгово-развлекательный комплекс

В уфимском микрорайоне Инорс активно ведется строительство масштабного торгово-развлекательного центра. Об этом сообщили в Госкомитете по торговле РБ. Новый торгово-развлекательный центр появится в составе жилого комплекса «Акварель» в Калининском районе столицы Башкирии.

Площадь объекта составляет около 24 тысяч квадратных метров. В его составе будут кинотеатр с пятью залами, игровые комнаты для детей, фудкорт, фитнес-центр, продуктовый гипермаркет, ювелирные салоны, бутики одежды и обуви, мастерские, парикмахерские, а также гипермаркет бытовой техники и электроники. Центр будет оборудован наземной парковкой.

Предполагается, что объем инвестиций в данный объект достигнет 800 млн рублей. Работы вступили в завершающую стадию. Центр должен начать работу ориентировочно в ноябре 2019 года.