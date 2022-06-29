В северной части Уфы на три месяца ограничат движение

В северной части Уфы на три месяца ограничат движение
В северной части Уфы на три месяца ограничат движение
Сегодня, 12:06ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Речь идет об улице Сельской Богородской в Уфе, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Уфе на три месяца ограничат движение по улице Сельской Богородской, а именно на участке от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло». Так, ограничение будет вводится с 1 июля и продлится до 30 сентября.

Отмечается, что перекрывать власти намерены только одну половину проезжей. Связаны неудобства с ремонтом дорожного полотна.

Ранее мы сообщали, что в Уфе на улицах Гоголя и Зенцова до 30 июля перекроют движение. А с 1 августа до 1 сентября движение транспорта будет ограничено на участке улицы Гоголя — от ТСК «Свердловский» до жилого дома № 39.

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