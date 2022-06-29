Прокуратура Башкирии взяла на контроль массовое ДТП в центре Уфы

В результате столкновении автобуса и двух легковых автомобилей пострадало 8 человек, в том числе 11-летний ребенок.

Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление обстоятельств массовой аварии на улице Пушкина в Уфе. Отмечается, что надзорное ведомство также проконтролирует принятие процессуального решения по факту произошедшего. Напомним, что авария с участием автобуса Ford Transit и двух автомобиля марок Subaru Forester и Audi A4 произошла сегодня утром. Тогда от удара автобус отбросило на трех пешеходов, среди которых была 11-летняя девочка. Также в сети появилось видео, на которое попал момент столкновения.

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