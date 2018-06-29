В Уфе подтопленное накануне помещение Росреестра работает в штатном режиме
Сегодня, 09:40ГородТатьяна МайороваФото: Телеканал "Вся Уфа"
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Из-за сильного ливня оно оказалось подтоплено дождевыми потоками.
Сегодня, 29 июня, подразделение Росреестра, расположенное по улице 50-летия СССР, 30/5, работает в штатном режиме. Об этом Медиакорсети сообщили представители ведомства.
Напомним, вчера, 28 июня, из-за сильного ливня в Уфе оказалось подтоплено помещение, в котором располагаются Управление Росреестра и филиал Кадастровой палаты. Из людей никто не пострадал. Воды в помещениях цокольного этажа набралось на уровне 20 см, ее помпой откачали спасатели.
В прошлом году, 4 сентября, когда на Уфу обрушился аномальный ливень, ситуация была гораздо хуже. Тогда посетителям пришлось разбивать стекло, чтобы спасаться из затопленного помещения.
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