Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе подтопленное накануне помещение Росреестра работает в штатном режиме
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Bfe4b090f013cad89d39bd4f0112f575+%281%29

В Уфе подтопленное накануне помещение Росреестра работает в штатном режиме

Сегодня, 09:40ГородТатьяна МайороваФото: Телеканал "Вся Уфа"
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи