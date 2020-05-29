В Уфе перекроют улицу с автомобильным и трамвайным движением
Вчера, 19:49ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Начался ремонт улицы Сун-Ят-Сена в столице Башкирии.
Завтра, 30 мая, с 6 часов утра перекроют движение всех видов транспорта по улице Сун-Ят-Сена в Уфе. Об этом сообщили в администрации столицы.
В течение двух дней на данной улице будет проведено устройство верхнего слоя дорожного покрытия.
По уточненным данным, ремонт на улице уже начался. Работы ведут в рамках территориального заказа.
Ремонт должен завершиться до полуночи 31 мая.
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