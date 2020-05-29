В Уфе перекроют улицу с автомобильным и трамвайным движением

Завтра, 30 мая, с 6 часов утра перекроют движение всех видов транспорта по улице Сун-Ят-Сена в Уфе. Об этом сообщили в администрации столицы.

В течение двух дней на данной улице будет проведено устройство верхнего слоя дорожного покрытия.

По уточненным данным, ремонт на улице уже начался. Работы ведут в рамках территориального заказа.