В мэрии Уфы обещали решить вопрос с долгами МУЭТ

Подача электричества для транспорта была приостановлена еще вчера днём. Это не первый раз, когда из-за значительных долгов перестает работать транспорт. Кроме того, с перебоями работают светофоры и уличное освещение. Энергетики сообщают, что эта радикальная мера – неизбежность. В мэрии подчеркнули, что работают над решением проблемы, идут переговоры с поставщиком энергии.

Ранее мы писали о том, что в семи организациях из-за долгов отключили теплоснабжение. Режим ограничения тепла введен в отношении 71 предприятия .

В числе таких предприятий оказалась известная организация Институт нефтехимпереработки РБ. Его задолженность превысила пять миллионов рублей.

Под ограничение теплоснабжения попал и муниципальный оператор электротранспорта «МУЭТ г. Уфы», Управление инфраструктурой транспорта города. Их общий долг составляет 30 миллионов рублей.