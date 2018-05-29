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В мэрии Уфы обещали решить вопрос с долгами МУЭТ
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В мэрии Уфы обещали решить вопрос с долгами МУЭТ

Сегодня, 09:21Город
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