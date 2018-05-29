Уфимцы провели собрание против строительства трамвайных путей

Вчера, 28 мая, вечером во дворе дома 169 на улице Российской можно было наблюдать большое скопление людей. Медиакорсеть выяснила, почему собрались уфимцы.

Представитель общественного движения «Дворы НАШИ» Иван Апаев рассказал Медиакорсети, что он присутствовал на собрании граждан. Оно было посвящено протесту против строительства трамвайных путей на улице Российская. Они должны соединить южную и северную часть Уфы.

- Представитель администрации города Галина Чиглинцева показала планы, там на улице Саид-Галиева, например, пути прилегают вплотную к домам, - рассказал Иван Апаев. – На Российской, 169, еще есть расстояние, а там – нет.

По словам Апаева, уфимцы решили создать инициативную группу, чтобы добиваться признания действий городских властей незаконными. Местные жители не знали про публичные слушания, которые прошли в 2016 году. И теперь подобные собрания пройдут и в других дворах по улице Российская и Комсомольская.

Ранее сообщалось о том, что власти Уфы утвердили расположение новых трамвайных путей, которые соединят северную и южную часть города.

По проекту трамваи будут ездить по улицам Комсомольская и Российская. Трамвайное кольцо на остановке «Госцирк» предлагается демонтировать, трамвайные пути пройдут через проспект Октября по бульвару Саид-Галиева и далее по Комсомольской и Российской до существующей линии на Трамвайной.

В проекте для размещения трамвайных путей и остановок предусмотрена обособленная полоса шириной 10 метров вдоль проезжей части улицы с правой стороны (относительно направления на север). Предусмотрены восемь трамвайных остановок: «Кинотеатр Искра», «Глумилино», «ТК Ильинский», «Кольская», «Российский переулок», «Главархитектура», «Башинвестбанк», «Парк имени Калинина».

К истории вопроса

В 2004 году в Уфе были демонтированы линии на проспекте Октября между Госцирком и Аграрным университетом. В 2008 году пути были сняты на проспекте Октября от Госцирка до въезда в Черниковку. Тем самым система трамвайного сообщения была разорвана на северную и южную.

Весной 2013 года в Уфе был презентован проект скоростного трамвая. Проложить линию общей протяженностью 4,9 километра планировалось на улице Блюхера. Наземная часть должна была составить 3,7 километра, а еще 1,1 км – эстакада. В конце трассы на улице Чудинова трамвай должен был уходить в тоннель в 72 метра и выходить из него на улицу Трамвайную. Ввести линию планировалось уже в 2015 году. Но проект не состоялся из-за протестов горожан.