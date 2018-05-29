Мэрия Уфы просит передать в муниципальную собственность городище-II

Администрация Уфы обратится к руководству Башкирии с просьбой передать в распоряжение города территорию, на которой расположено Уфимское городище-II, представляющее собой археологические раскопки на месте первого поселения жителей башкирской столицы.

Напомним, этот памятник располагается на въезде в Уфу в квартале между улицами Заки Валиди, Новомостовой и проспектом Салавата Юлаева. Проведенные там раскопки оказались весьма результативными, было обнаружено большое число интересных артефактов. Они имеют отношение к образованию Уфы и служат косвенным подтверждением тому, что столица республики насчитывает гораздо более древнюю историю, чем гласит официальная версия биографии столицы.

В данный момент эта территория принадлежит Фонду жилищного строительства и постоянно находится под угрозой разрушения в ходе строительных работ, а также под воздействием атмосферных осадков.