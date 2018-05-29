Мэр Уфы назвал столичный ресторан «А-кафе» миной замедленного действия

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратил внимание на то, что в процессе ремонта тепловых сетей могут возникнуть серьезные проблемы при проверке состояния тепломагистралей, которые проложены в подвалах жилых домов и других помещений.

- Если пофантазировать на плохую тему, в случае прорыва тепломагистрали там будут последствия страшнее, чем во время пожара - от горячего пара и кипятка люди, которые будут находиться в здании, просто сварятся, - сказал Ирек Ялалов. - Вот такие решения продавливались, лоббировались в прежние годы. И мы до сих пор не знаем точно, сколько магистралей проложены по подвалам жилых домов. Это были правила хорошего тона - сэкономить сотню миллионов рублей и не думать о том, что впоследствии потребуются миллиарды, чтобы устранять последствия.