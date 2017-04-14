В Уфе открылся новый автосалон «Мерседес-Бенц»

В новом дилерском центре представлена линейка эксклюзивных автомобилей Mercedes-AMG.

В столице Башкирии распахнул двери новый автосалон «Мерседес-Бенц».

Компания АРТ-МОТОРС - единственный на территории Республики Башкортостан официальный дилер «Мерседес-Бенц», в портфеле которого теперь два автосалона этой премиальной марки.

Общая площадь дилерского центра составляет 6 000 кв м. В сервисной зоне находятся 11 постов кузовного ремонта, 10 постов слесарного ремонта и 3 поста интерактивной приемки с линиями диагностики. Обслуживанием клиентов занимается команда профессионалов высокого класса.

На открытие пришли журналисты и сотни гостей. Приглашенные наслаждались танцами от сестер Михайлец, участниц телешоу "Танцы" на телеканале ТНТ, выступлением музыкальной группы, а завершил вечер DJ проект S-BROTHER-S - самый модный, самый синхронный, уникальный проект, заряжающий всех безумной энергетикой уже с первых секунд своего выступления.

Новый автосалон «АРТ-МОТОРС» – это территория современной роскоши и место притяжения истинных поклонников «Мерседес-Бенц».

В шоу-руме доступен весь модельный ряд «Мерседес-Бенц», а также эксклюзивные автомобили Mercedes-AMG, которые в обычной практике не представлены в салонах региональных дилеров.

Любой, самый экзотический заказ будет размещен непосредственно на заводе в Германии. Выбранный автомобиль будет доставлен в Уфу официальным перевозчиком готовой продукции «Мерседес-Бенц», что исключает риск неквалифицированного обращения во время транспортировки.

Покупка автомобиля - это не финальный этап. Каждый автомобиль требует своевременного сервисного обслуживания, защищающего машину от дорогостоящего ремонта.

Авторизованный сервис позволяет ощутить постоянное внимание и заботу концерна-производителя в течение всего периода эксплуатации автомобиля.

Персонал компании соответствует высокому уровню профессиональной подготовки специалистов по продаже и послепродажному обслуживанию.