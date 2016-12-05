В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 100 объектах

«Уфаводоканал» опубликовал график отключений на предстоящую неделю. Всего с 29 мая по 4 июня в городе подача воды будет приостановлена более чем на 100 объектах, большинство из которых – жилые дома.

Как следует из сообщения на официальном сайте «Уфаводоканала», основная часть отключений будет в Орджоникидзевском районе города. Также запланирована приостановка водоснабжения в Калининском и Советском районах. Все отключения связаны с необходимостью замены запорной арматуры.

Подробнее с графиком отключений можно ознакомиться здесь.

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