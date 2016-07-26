В Уфе из-за долгов «встанет» электротранспорт

Предприятие задолжало энергетикам более 187 миллионов.

ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ, входит в Интер РАО») предупредило об ограничении подачи энергоснабжения инфраструктуры электротранспорта Уфы. Как пояснили в ЭСКБ, компания вынуждена сделать это из-за многомиллионной задолженностью.

За работу электротранспорта Уфы отвечают - МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» (УИТ) и МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ). Суммарная задолженность предприятия за 5 месяцев составляет 187,1 млн руб.

Напомним, что первые отключения подачи электроэнергии на объекты МУЭТа из-за долгов были еще летом прошлого года. Тогда в решение этой ситуации вмешалась администрация города. В феврале стороны разработали «План мероприятий по стабилизации расчетов за потребляемую электрическую энергию» и реструктуризации задолженности. Между тем, как пояснили в ЭСКБ обязательства по погашению задолженности не выполнены.

- В конце марта 2017 года было введено частичное ограничение электроснабжения в депо, диспетчерских пунктах и тяговых подстанциях, – комментирует генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин. – Тогда небольшая часть долга МУЭТ г. Уфы – 10 млн руб. – была погашена. Ограничения в энергопотреблении были сняты. Но прошло полтора месяца и все контрольные сроки опять нарушены. Энергосбыт вынужден прекратить бесплатное энергоснабжение неплательщика.

Компания уже направила в адрес УИТ уведомление с требованием оплатить задолженность до 5 июня и с предложением ограничить электропотребление самостоятельно. В компании предупредили, что неисполнение этого обязательства может обернуться для предприятий штрафом в размере до 100 тыс. руб., а для их руководителей – дисквалификацией до 2 лет.

- Если ситуация с платежной дисциплиной не нормализуется, то энергосбыт будет вынужден увеличить объемы ограничения подачи электроэнергии должника. А эта ситуация может обернуться перебоями в движении электротранспорта, и ответственность перед пассажирами за срыв транспортных перевозок полностью ляжет на муниципальное предприятие, - отмечается в сообщении ЭСКБ.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор МУП "Управление электротранспорта Уфы" Аскар Фазлыев:

- До 5 июня еще есть время. Мы надеемся, что администрация города выделит деньги для того, чтобы погасить задолженность и движение не остановилось. Если этого не произойдет, то, к сожалению, повторится та ситуация, которая была в прошлом году.

Информацию о том, движение каких именно маршрутов трамваев и троллейбусов будет приостановлено, Аскар Фазлыев не уточнил.

- Пока мы ведем консультации, конкретных договоренностей пока нет. Но мы будем делать все возможное, чтобы этого не произошло, - сказал Аскар Фазлыев.

В администрации Уфы пояснили, что этот вопрос находится под контролем, в настоящее время уточнены графики погашения задолженности перед ЭСКБ.

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